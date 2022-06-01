الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير النفط الإيراني يغادر طهران متوجها إلى باكو

وزير النفط الإيراني يغادر طهران متوجها إلى باكو
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

غادر وزير النفط الإيراني جواد أوجي طهران متوجها إلى جمهوریة أذربيجان للمشاركة في منتدى باكو للطاقة ومعرض قزوين الدولي السابع والعشرین للنفط والغاز وأسبوع باكو للطاقة.

العالم - إيران

وسيلقي جواد أوجي كلمة في اليوم الأول من منتدى باكو للطاقة ومعرض قزوين الدولي الـ 27 للنفط والغاز وسيعقد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الوزراء وكبار المسؤولين علی هامش المنتدی.

وستستضيف مدينة باكو أسبوع الطاقة - الحدث الأكثر شهرة في قطاع النفط والغاز والطاقة في منطقة بحر قزوين من 1 إلى 4 يونيو 2022.

ويجمع أسبوع باكو للطاقة (Baku Energy Week)، ثلاثة أحداث رئيسية تحت علامته التجارية - المعرض الدولي السابع والعشرون للنفط والغاز لبحر قزوين ومعرض بحر قزوين الدولي للطاقة والطاقة المتجددة ومنتدى باكو للطاقة.

وسیقام معرضا ومنتدى هذا العام بمشاركة 249 شركة من 30 دولة.

وسیشارك في المنتدى كل من الجمهوریة الإسلامیة الإيرانیة والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وأذربيجان وبيلاروس والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والصين وفنلندا وفرنسا وجورجيا والهند وهولندا وإسبانيا وسويسرا وإندونيسيا وإيطاليا وكازاخستان والمجر والنرويج ورومانيا وروسيا وصربيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتركيا وكرواتيا واليابان واليونان وأوزبكستان.

یذكر أن إيران لطالما دعمت وحدة الاراضي جمهورية أذربيجان، ولم تتوان عن تقديم أي مساعدة لها خلال العقود الثلاثة الماضية ولدى البلدين تفاهمات جيدة في إطار التفاعلات الإقليمية التي كان لها تأثير كبير على إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

روابط ذات صلة

المركزي الايراني: تسلمنا 7.5 مليار دولار من ايرادات النفط والبتروكيماويات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابناء الديرة حرية الصحافة في البحرين

الحكومة الإيرانية: حل أزمة الغبار يتطلب تعزیز التعاون بین دول الجوار

الأمم المتحدة: إعدام القاصرين في السعودية جريمة

فيديو: الكشف عن أحدث نشاط توسعي إماراتي في اليمن

فيديوغرافيك.. غضب شعبي في الأردن بسبب إرتفاع أسعار المحروقات

السيسي: نصر على اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة