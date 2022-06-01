هل تتدحرج الحرب الاوكرانية لحرب كونية؟ وهل ستمدد الهدنة في اليمن؟

خاص بالعالم

وقالت ان تسليم الاسلحة الحديثة الى كييف ومن ضمنها منظومات صواريخ متطورة، يفاقم من مخاطر انجرار الولايات المتحدة إلى نزاع مباشر مع روسيا.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن قد وافق على تزويدِ أوكرانيا بأنظمةٍ صاروخيةٍ يمكنُها ضربُ أهدافٍ بعيدةِ المدى.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. أجراء المبعوث الخاص الى اليمن هانس جرندبيرج جولات مكوكية ولقاءات متعددة مع الاطراف اليمنية في محاولة لتمديد الهدنة الاممية التي ستنتهي غدا الاحد.

وقالت مصادر يمنية ان من المتوقع ان يعلن غدا المبعوث الاممي تمديد الهدنة لمدة شهرين وكانت وسائل اعلام مرتبطة بالعدوان السعودي اعلنت موافقة ما يسمى بالمجلس الرئاسي لتمديد لهدنة، هذا بينما رحبت صنعاء بالتمديد لكنها اكدت ان التمديد مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.