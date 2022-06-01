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اتفاق بين بوتين وأردوغان بشأن الموانئ الأوكرانية

اتفاق بين بوتين وأردوغان بشأن الموانئ الأوكرانية
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، عن اتفاق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره التركي، "رجب طيب أردوغان"، على انضمام أنقرة لجهود المساعدة بتطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام.

العالم - تركيا

وقال لافروف، يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى السعودية: "عقب المحادثة بين [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] و[الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان، تم التوصل إلى اتفاق بأن الزملاء الأتراك سيحاولون المساعدة في تنظيم إزالة الألغام في الموانئ الأوكرانية، من أجل تحرير السفن المحتجزة كرهائن، بشكل فعلي، من هناك، السفن المحملة بالسلع الضرورية للدول النامية".

وفي وقت سابق، قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية، إنه "في ستة موانئ (خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني)، لا زالت هناك 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة. ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الذي تسبب به مسؤولو كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر".

واتهم المسؤول الروسي سلطات كييف بالتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن لحل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة إلى منطقة التجميع.

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