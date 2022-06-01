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رسميا.. اتهام الغنوشي بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة

رسميا.. اتهام الغنوشي بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

وجه القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، الاتهام رسميا لرئيس حركة "النهضة" التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي.

العالم ـ تونس

وقالت عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، خلال ندوة صحفية، إن "راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات".

وأضافت: "بعد 3 سنوات ونصف تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي و 17 شخص آخر من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة"، مبينة أنه "تمت إحالة ملف القضية بشكل رسمي، ليرتفع عدد المتهمين الى 34 في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة مع قرارات تحجير السفر على جميع المتهمين".

وتتعلق التهم الموجهة ضد الغنوشي، حسب قزارة، بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والحصول على سرّ من أسرار الجيش الوطني، واستغلال نفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية.

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