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3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال بأقل من 24 ساعة

3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال بأقل من 24 ساعة
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

استشهد الأسير المحرر أيمن محيسن العبويني (28 عامًا)، من سكان مخيم الدهيشة إلى الجنوب من بيت لحم، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المخيم من عدة جهات بأعداد كبيرة من الجنود وأفراد الوحدات الخاصة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات قوية اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال، وتصدى الشبان لتلك القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة، والعبوات الناسفة محلية الصنع، في حين أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الشاب أيمن محيسن العبويني (متزوج ولديه 5 أطفال) برصاصة في القلب نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وقد أعلن عن استشهاده لاحقًا.

وبحسب مصادر طبية؛ فإن 4 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة العديد من المواطنين بالغاز المسيل للدموع.

وباستشهاد العبويني، ترتفع حصيلة الشهداء خلال أقل من 24 ساعة، إلى أربعة؛ إذ استشهد مساء الأربعاء المقاوم من حركة حماس بلال كبها خلال التصدي لقوات الاحتلال في جنين، واستشهدت صباحًا الأسيرة المحررة الصحفية غفران هارون وراسنة (30 عاماً) من سكان قرية شيوخ العروب، شمال الخليل، في جريمة إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب؛ بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، في حين استشهد مساء الأحد القائد في سرايا القدس ياسر المصري من دير البلح، وسط قطاع غزة، متأثرًا بإصابته في معركة سيف القدس في مايو 2021.

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