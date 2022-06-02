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من هو السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن 'ستيفن فاجن'؟

من هو السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن 'ستيفن فاجن'؟
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تسلم رئيس ما يعرف بـ"مجلس القيادة" التابع للسعودية "محمد العليمي"، أمس الاربعاء بالقصر الرئاسي في عدن، اوراق اعتماد السفير الاميركي الجديد "ستيفن هاريس فاجن".

العالم - اليمن

وحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن "ستيفن فاجن" ، عضو مهني في السلك الدبلوماسي الأقدم برتبة وزير – مستشار ، وشغل مؤخرا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية لدى بغداد، العراق.

وكان فاجن قبل ذلك، المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل ، وقبل ذلك مدير مكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.

كما شغل منصب مدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا. وحسب ادعاء الوزارة “أثبت نجاحه كقائد في كل من واشنطن والميدان ، وخبرته الإقليمية الواسعة ، وخبرته الكبيرة في العمل والعمل في الدول المتنازعة ، مما جعل فاجن مرشحًا مؤهلًا جيدًا لمنصب سفير الولايات المتحدة في جمهورية اليمن”.

وفي وقت سابق من حياته المهنية ، كان فاجن مديرًا للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ، العراق ، والمستشار السياسي والاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة في بروكسل ، بلجيكا ، ونائب المستشار السياسي لسفارة الولايات المتحدة في إسلام اباد، باكستان.

كما شغل مناصب في كازاخستان ، والبوسينا والهرسك ،وبيلاروسيا ، وجورجيا ، ومصر بالإضافة إلى عمله كمساعد خاص لوكيل الوزارة للشؤون السياسية ، ومسؤول مكتب باكستان.

حصل فاجن على البكالوريوس. من كلية ويليامز ، ويليامزتاون ماساتشوستس وماجستير من جامعة ميشيغان. حصل على العديد من جوائز وزارة الخارجية وجائزة الخدمة الرئاسية الاستحقاق. السيد فاجن متحدث روسي.

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