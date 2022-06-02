البياتي: الامام الخميني اثبت قدرة الاسلام على ان يصنع نظاماً سياسياً

خاص بالعالم

وقال البياتي في مقابلة خاصة مع قناة العالم بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني: ان الامام الخميني "قدس سره" اثبت قدرة الاسلام على ان يصنع نظاماً سياسياً. وان هذا النظام السياسي الاسلامي قابل على التطور وقادر على الاستجابة للتحديات.

واوضح البياتي: اقليمياً كان لهذه الثورة دور كبير في استعادة الثقة الاسلاميين بأنفسهم، في كل دولهم وحركاتهم واحزابهم ومشاريعهم، واكدت الثورة الاسلامية ان عدم الانحياز ومقولة لا شرقية ولا غربية، ليس مجرد شعار، ممكن اذا توفرت امة وشعب وقائد، ألا لا يرتبط لا بالشرق في وقت كان الاتحاد السوفيتي ولا بالغرب، وان ينجز دولة مستقلة قادرة على ان تقف على رجليها.