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البياتي: الامام الخميني اثبت قدرة الاسلام على ان يصنع نظاماً سياسياً

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حزبِ الدعوة الاسلامية عباس البياتي إن الإمام الخميني "قدس سره" توَّج الحركات الداعية الى إحياء العالم الإسلامي بإنجاز عملي وتاريخي عبرَ انتصار الثورة الإسلامية في ايران والتي كانَ لها تأثير كبير في الساحات الإقليمية والدولية.

خاص بالعالم

وقال البياتي في مقابلة خاصة مع قناة العالم بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني: ان الامام الخميني "قدس سره" اثبت قدرة الاسلام على ان يصنع نظاماً سياسياً. وان هذا النظام السياسي الاسلامي قابل على التطور وقادر على الاستجابة للتحديات.

واوضح البياتي: اقليمياً كان لهذه الثورة دور كبير في استعادة الثقة الاسلاميين بأنفسهم، في كل دولهم وحركاتهم واحزابهم ومشاريعهم، واكدت الثورة الاسلامية ان عدم الانحياز ومقولة لا شرقية ولا غربية، ليس مجرد شعار، ممكن اذا توفرت امة وشعب وقائد، ألا لا يرتبط لا بالشرق في وقت كان الاتحاد السوفيتي ولا بالغرب، وان ينجز دولة مستقلة قادرة على ان تقف على رجليها.

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