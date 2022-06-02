تراجع الحافزية القتالية للشباب الصهاينة

العالم – غياهب الكيان

وسلط البرنامج الضوء على ما يعيشه الصهاينة الاحباط الكامل في الكيان فلا أمن ولا أمان والخوف من هجمات المقاومين الفلسطينيين يرتفع تأثيره لتتحول حياتهم الى جحيم.

وحول التوصيف الاسرائيلي في لا سلطة وفلتان والرعب الذي يعيشهما الصهاينة أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، أن جزءا من التوصيف الاسرائيلي هو إقرار بفشل كل العقيدة الاسرائيلية التي قامت على فكرة "إسرائيل الكبرى"بمعنى أن الحروب التي شنتها "اسرائيل" التوسعية والنوع الجديد من الاستعمار من اجل السيطرة على مناطق بعيدة كان الغاية من ورائها حماية الجبهة الداخلية.

وتطرق البرنامج الى التراجع وبصورة كبيرة الحافزية القتالية عند الشباب الصهاينة الذين لا يرعون ان خدمتهم العسكرية في الجيش تشكل حافزا لهم لدخول الجيش.

وألقى البرنامج الضوء على ظاهرة العنف داخل المجتمع الصهيوني حيث تتفاقم تلك الظاهرة داخل العائلة الصهيونية في الكيان لاسيما ضد النساء بحيث باتت90% من ضحايا العنف الاسري من النساء.

كما تناول البرنامج موضوع تواصل الخطط الصهيونية في النقب المحتل لتهجير السكان الفلسطينيين واسكان الصهاينة مكانهم هذه المرة في منطقة ديمونا.

وتطرق البرنامج الى سياسة العنصرية الصهيونية تجاه الفلسطينيين تتجسد في النهج العدائي والعنصري الذي يمارس بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة سنة 1948 بحيث يرفض الصهاينة التأجير حتى للطلاب الفلسطينيين بيوتا في أرضهم المحتلة .

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " غياهب الكيان " نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6204428