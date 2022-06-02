تمديد الهدنة وأبعاد ودلالات تمديدها

العالم – المشهد اليمني

وكان المبعوث الاممي اجرى جولات مكوكية، ولقاءات متعددة مع الاطراف اليمنية، في محاولة لتمديد الهدنة الاممية.

وقالت وسائل اعلام مرتبطة بالعدوان السعودي ان ما يسمى بالمجلس الرئاسي وافق على لتمديد، هذا بينما رحبت صنعاء بالتمديد.

لكنها اكدت انه مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني وحمل المجلس السياسي الاعلى خلال اجتماع له دول تحالف العدوان السعودي الاماراتي التعثر الذي يشهده ملف فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية.

وأكد المجلس السياسي أن صنعاء لم تكن معتدية على أحد وهي على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل الدعوات له، مشددا على أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق، وذلك من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها، سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية.



فما هي فرص تمديد الهدنة؟ وما هي ابعاد ودلالات التمديد؟ وما هي شروط صنعاء للقبول بالتمديد؟

وأوضح ضيف البرنامج الاعلامي اليمني علي الدرواني أن تمديد الهدنة يأتي للتخفيف من وطأة الهزيمة التي منيت بها السعودية والامارات مشيرا الى أن تمديد الهدنة يشكل رغبة اميركية اقتصادية بالدرجة الاولى ورغبة سعودية بسبب هزائمها العسكرية.

ولفت الدرواني الى أن ما يثير السخرية هو ان السعودية تدعي انها قائدة للتحالف لكنها تلقي باللائمة في هزائمها على الدمى في عدن منوها الى أن الحصار والعدوان على اليمن هو قرار اميركي.

وأكد ضيف البرنامج نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي الهدنة التي انتهت يوم امس لم يتم نقل اهدافها الى حيز التنفيذ مشيرا الى أن الجانب الانساني في الهدنة يشكل المدخل للمفاوضات اليمنية وان تحالف العدوان يعد لمعركة جديدة.



وقال اليوسفي:"موافقتنا على تمديد الهدنة رغم التراجع من تحالف العدوان عن بنودها هي لكي يطلع العالم على حقيقة ما يجري وان صنعاء تكسب الانتصار في موافقتها على تمديد الهدنة عبر رفعها المعاناة الانسانية كما أن فشل تحالف العدوان في الميدان اصبح فشلا سياسيا".

وشدد اليوسفي قائلا:"ننتقد كل المواقف السليية لدول العدوان من خلال مماطلتها، ولا نثق بالانظمة التي تعتدي علينا وهي تنفذ مشروعا من اجل الناتو وان صمود اليمن طيلة ثماني سنوات هو انتصار لصنعاء وفشل لواشنطن واجندات العدوان كما أن مرتزقة العدوان يحاولون اليوم السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء".

ولفت اليوسفي الى شروط الهدنة واضعة بشأن موضوع تعز لكنهم يريدون تحقيق اهدافهم.

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