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شاهد: تشييع حاشد للشهيدين قبها ومحيسن في جنين وبيت لحم

شاهد: تشييع حاشد للشهيدين قبها ومحيسن في جنين وبيت لحم
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير حاشدة، ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين بلال قبها (24 عامًا) من سكان يعبد جنوب غرب جنين، و أيمن محيسن (29 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

العالم- فلسطين

وانطلق موكب تشييع الشهيد قبها، من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، قبل أن يجوب شوارع المدينة وينقل إلى مسقط رأسه، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكان قبها استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات واشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال مساء أمس بلدة يعبد لهدم منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية "بني براك" قبل شهرين والتي أدت لمقتل 5 إسرائيليين.

فيما انطلق موكب تشييع الشهيد محيسن، من مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته في مخيم الدهيشة حيث إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وثم الصلاة عليه في المسجد الكبير بالمخيم، والانطلاق إلى مقبرة الشهداء في قرية إرطاس.

والشهيد محيسن أسير محرر، ينتمي للجبهة الشعبية، وقد استشهد فجرًا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة.

ورفع المشاركون في الجنازتين، العلم الفلسطيني، ورايات الفصائل، وسط ترديد شعارات منددة بالاحتلال، وتدعو المقاومة للوحدة والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وشارك مقاومون في تشييع الشهداء، حيث أطلق بعضهم النار في الهواء تحيةً لأرواحهم.

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