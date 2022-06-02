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"باقري كني" يؤكد ضروة توسيع العلاقات بين ايران والنرويج

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

 اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، على تظافر الجهود بين ايران والنرويج وتسخير الارادة السياسية بهدف توسيع العلاقات والتعاون بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "باقري كني"، صباح اليوم الخميس في اسلو، بوزيرة الخارجية النرويجية السيدة "انكين هوتفيلت".

واعتبر مساعد وزير الخارجية، المصالح المترتبة على العلاقات بين ايران والنرويج، وسط المشاكل الناجمة عن ازمة الغذاء والطاقة في العالم اليوم، انها تفوق حدود البلدين لتشمل اوروبا برمتها.

الى ذلك، اشادت وزيرة خارجية النرويج بمساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى عقود متتالية الى المهاجرين الافغان؛ كما اعربت عن ارتياحها لسير الحوار القائم بين طهران واوسلو حول القضايا والمشاكل في افغانستان والمبادرات الهادفة الى اصلاحها.

واكدت "السيدة هوتفيلت" على رغبتها في زيارة ايران، كما جددت الدعوة لوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بزيارة النرويج وحضور اجتماع اوسلو.

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