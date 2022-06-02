الإتحاد الأوروبي يصادق على الحزمة السادسة من الحظر ضد روسيا

العالم ـ أوروبا

وبموجب الاتفاق، ستخفض دول الإتحاد الأوروبي 90 بالمئة من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، لكنها ستعفي النفط الخام المنقول عبر خط الأنابيب من الحظر، باعتباره الامتياز الرئيسي للمجر.

وماليا، وافقت دول الاتحاد على إقصاء مصرف "سبيربنك"، أكبر ​المصارف الروسية​، ومصرفين روسيين آخرين وآخر في ​بيلاروسيا​ من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

أما إعلاميا، فتحظر العقوبات ثلاث ​محطات​ إذاعية روسية جديدة مملوكة للدولة من البث في دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك​، على أنّ "المستهلكين الأوروبيين، سيكونون أول من يعاني تداعيات الحظر على النفط الروسي"، وفق ما نقلت ​وكالة الصحافة الفرنسية.