الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تنتقد مشروع قرار الوكالة الذرية بشأن ايران

موسكو تنتقد مشروع قرار الوكالة الذرية بشأن ايران
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

انتقد المندوب الروسي في المنظمات الأممية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" مشروع القرار المطروح ضد ايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبره غير مفيد.

العالم - إيران

وكتب اوليانوف في صفحته على "التويتر" ان هناك شائعات عن وجود مسودة قرار بشأن ايران يمكن ان توضع على الطاولة في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك سؤالين يطرحان في هذا المجال:

هل ان مثل هذا القرار سيكون مفيدا لحفظ العلاقات بين طهران والوكالة الدولية ؟
هل هذا القرار سيساعد على احياء الاتفاق النووي؟ انا اشك في ذلك.

ويأتي هذا الموقف الروسي بالتزامن مع موقف صيني مماثل حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جائو ليجيان" معارضة بلاده لمشروع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران مطالبا اميركا باتخاذ قرار سياسي على وجه السرعة والرد على الهواجس المشروعة لايران.

وأشار ليجيان في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الخميس الى التقارير الواردة بشأن مسودة قرار قدمته اميركا ودول الترويكا الاوروبية بشأن البرنامج النووي الايراني قائلا ان الصين تعارض ممارسة الضغط على ايران عبر ممارسة الضغط على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف ليجيان ان الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا بان الضغط لايستطيع حل أية مشكلة بل يزيد التوتر فقط ويعقّد الاوضاع.

روابط ذات صلة

بكين تعارض قرار الوكالة الذرية ضد إيران

عبداللهيان: التدخلات السياسية في شؤون الوكالة ال‍ذرية امر غير بناء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تحذير من تنفيذ تركيا تغييرا ديمغرافيا في شمال سوريا

برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري.. بحث آفاق تطوير مشاريع التشاركية

الرئيس الإيراني: وقف حدوث وفيات كورونا جاء رغم الحظر الظالم

توافق أردني مصري إماراتي للتشارك في زراعة القمح والشعير والذرة

قوة صهيونية معادية خطفت راعيا لبنانيا من جنوب لبنان

اعتقال شخصين بتهمة تسريب اسئلة وزارية في بغداد