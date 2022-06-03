ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة ترد على مزاعم "إف بي آي" حول الهجوم السيبراني

العالم - إيران

وقالت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخميس: إن إيران هي نفسها ضحية الهجمات السيبرانية التي تشنها أميركا والكيان الإسرائيلي ضد منشآتها ومن ضمنها المنشآت النووية.

وأضافت: نؤكد مرة أخرى بأن هذه المزاعم التي لا أساس لها تعد مثالا للحرب النفسية وإبعاد الشبهة عن أنفسهم وحملة التسقيط وفبركة الأكاذيب ضد الجمهورية الإسلامية، وليست لها أي مصداقية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، قد زعم أن قراصنة مدعومين من إيران حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، عن طريق هجوم سيبراني، مشيرا إلى أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأميركيون بالأمر.

وأورد مدير المكتب كريستوفر راي مزاعمه السخيفة في خطاب ألقاه في بوسطن كوليدج حول التهديدات السيبرانية: “في صيف 2020 حاول قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق، عندما حاولوا استهداف مستشفى الأطفال في بوسطن” حسب ادعائه.