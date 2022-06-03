الأدميرال كاوياني: توفير الحماية لناقلات النفط الإيرانية في المياه الدولية

العالم - إيران

وأشار الأدميرال كاوياني في تصريح له الخميس إلى أهمية تطوير القدرة البحرية وقال: وفقا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) تتعاظم قدرات القوة البحرية للجيش يوما بعد في مختلف مجالات الأجهزة والمهمات، وفي هذا الصدد تستخدم العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وحول قدرات القوة البحرية في الحفاظ على مصالح البلاد قال: إن القوة البحرية اتخذت الخطى باقتدار في البحار في سياق توفير الأمن لخطوط المواصلات للجمهورية الإسلامية والدفاع عن موارد ومصالح البلاد، وفيما لو أراد أي عدو التعرض لمصالحنا فسيواجه ردا حازما وباعثا على الندم.

واعتبر الأدميرال كاوياني التصدي لقراصنة البحر إحدى مهمات القوة البحرية للجيش في عرض المياه الحرة والدولية وقال: في ظل تواجد القوة البحرية للجيش قلما تحدث ظاهرة القرصنة البحرية في شمال المحيط الهندي، وإن الكوادر الباسلة لهذه القوة على استعداد لتنفيذ المهمات المناطة في حماية وحراسة ناقلات النفط والمصالح المادية والمعنوية للبلاد في المياه الحرة والدولية.