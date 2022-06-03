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صلاح يهدد ليفربول: اقبلوا شروطي.. أو سأنتقل إلى الغريم

صلاح يهدد ليفربول: اقبلوا شروطي.. أو سأنتقل إلى الغريم
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحافية أن المصري محمد صلاح جناح ليفربول يود البقاء في الدوري الإنجليزي حال نهاية عقده مع ليفربول دون اتفاق بين الطرفين على تجديده، ولا يمانع الانتقال لأحد منافسي فريقه الحالي.

العالم- منوعات

وقال صلاح: لا أريد أن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي، قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن، أنا أركز على الفريق”. وواصل: لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك.

ووفقًا لـ “ذي أثليتك” فإن صلاح لا يريد اللعب خارج إنجلترا، وإن لم تقبل إدارة ليفربول بشروطه، فإنه سيتوجه لأحد منافسي الفريق حتى يستمر باللعب في الدوري الإنجليزي، وبحسب التقرير فإن إدارة الفريق لم تتحدث مع لاعبها عن عقده الجديد منذ ستة أشهر، وأن حديثهما الأخير شهد فارقا كبيرا في وجهات النظر.

وتابع التقرير: إدارة ليفربول قدمت عرضها الذي احتوى على زيادة راتب صلاح بنسبة 15% فقط، وهو ما يعد بعيدًا عن طلبات الأخير، صلاح لا يهتم بمدة العقد الجديد، إذ لا يمانع التمديد لعامين فقط بسبب إقتناعه بمواصلة تقديمه لمستويات مميزة حتى بعد بلوغه عامه الثلاثين.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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صلاح يهدد ليفربول: اقبلوا شروطي.. أو سأنتقل إلى الغريم

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