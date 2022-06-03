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العراق يوضح سبب تأخر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

العراق يوضح سبب تأخر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة التجارة العراقية، أن القوانين النافذة تمنع دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما أشارت الى رؤية جديدة لضم البلاد لهذه المنظمة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق ومنذ سنوات يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية"، مشدداً على "ضرورة تشريع قوانين تتلاءم مع القرارات التي تعمل بها المنظمة".

وأضاف أن "الوزارة هي مؤسسة حكومية كباقي الوزارات تخضع الى قوانين تمنع الدخول الى هذه المنظمة الكبيرة"، داعياً مجلس النواب الى "تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة".

وبين حنون أن "وزارة التجارة تعمل مع الوزارات للإسراع بدخول العراق الى المنظمة برؤية جديدة"، موضحاً أن "الجهد الحكومي فعال في اغتزال الزمن والانسجام مع قوانين منظمة التجارة العالمية".

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