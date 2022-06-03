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بعد انقطاع لنحو 10سنوات..

من الكويت.. وصول أول رحلة طيران سورية قادمة الى حلب

من الكويت.. وصول أول رحلة طيران سورية قادمة الى حلب
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصلت أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت إلى مطار حلب الدولي ، بعد انقطاع لنحو 10 سنوات .

العالم - سوريا

يتبع..

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