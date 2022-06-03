امير عبداللهيان يحذر الوكالة الذرية من اتخاذ اي اجراء سياسي

وبحث حسين امير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي اليوم الجمعة مع جوزيب بوريل، آخر مستجدات مفاوضات فيينا لرفع الحظر، وكذلك باقي القضايا المتعلقة بعلاقات ايران والاتحاد الاوروبي.

وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال على عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، معتبرا الإجراء الأخير الذي اتخذته اميركا والدول الاوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه خلاف للنهج الدبلوماسي واجراء متسرع وغير بناء، مما سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا.

وفي إشارة إلى قانون مجلس الشورى الإسلامي، حذر أمير عبداللهيان من أن اجراء سياسي من قبل اميركا والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواجه بلا شك ردا مناسبا ومؤثرا وعاجلا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يتبع...