العراق.. الاعلام الامني يعلن الإطاحة بإرهابيين وضبط أحزمة ناسفة

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وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بعمليات منفصلة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشُعب استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشرة وباشراك قوة تابعة لقيادة القوات البرية في الفرق أعلاه، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في سيطرتي الصقور مدخل الأنبار والرميلة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان: "كما تمكنت القوة من ضبط 4 أحزمة ناسفة وكميات من الاعتدة المختلفة غربي نينوى"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على شخص يمتهن التزوير وضبطت بحوزته 22 ماستر كارد مزورة في الأنبار".

وأكد، أن "المزور تمت احالته للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، في حين تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصولياً"، مشيراً إلى أن "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات تكفلت برفع الاحزمة الناسفة وتفجيرها موقعياً".