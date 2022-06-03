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بيلاروسيا: صراع خطير بدأ بين زيلينسكي وعسكريين أوكرانيين

بيلاروسيا: صراع خطير بدأ بين زيلينسكي وعسكريين أوكرانيين
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنه وفقاً لمعلوماته، فإن "صراعاً خطيراً قد بدأ بين فولوديمير زيلينسكي والعسكريين الأوكرانيين".

العالم- أوروبا

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "بولندا مترددة، فتارة تقول إنها ستستقبل اللاجئين، وتارة أخرى تقول إنها لن تستقبلهم، وتارة تطلب أموالاً، وتارة أخرى تقول إن الأموال سترسَل إلى أوكرانيا عبرها، لقد اتفقوا بالفعل على اقتطاع غرب أوكرانيا لكنهم لن يستطيعوا".

وتابع متحدثاً عن الأسباب: "وفقاً لمعلوماتي، فقد بدأ بالفعل صراع خطير ومواجهة بين زيلينسكي والعسكريين الأوكرانيين".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الجيش الأوكراني "لم يعد قادراً على القتال"، مضيفاً أنّ "العسكريين يفهمون طبيعة الصراع مع روسيا، لكن لن يتمكنوا من القتال أكثر لأن روسيا غيرت تكتيكاتها".

وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين جنرالات الجيش الأوكراني إلى "الإمساك بالسلطة"، قائلاً إنّ "الاتفاق معهم أسهل من الاتفاق مع عصابة النازيين الجدد".

وأكد الرئيس الروسي أنّ الاشتباكات الرئيسية، خلال العملية العسكرية، ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، لكن مع التشكيلات القومية" المتطرفة في أوكرانيا".

يشار إلى أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرّح قبل أيام أنّ القوات الأوكرانية تخسر يومياً ما بين 60 و100 قتيل و500 جريح من جراء المعارك الدائرة في بلاده.

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