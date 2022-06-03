العراق.. نستلهم من الشهيد السيد محمد الصدر معنى الشجاعة

العالم - العراق

وقال صالح في تغريدة، إنه "في ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الجليلين (طاب ثراهم)، نستذكرُ درساً بليغاً في مقارعته نظام الاستبداد وهو اوج قوته، مُجسِداً بروحهِ أعظم الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر، ليُقدم أعلى مراتب التضحيةِ والفداء واستنهاض همم العراقيين لرفض الظلم والطغيان".

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن إحياء ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الجليلين يجعلنا نستلهم منها معاني شجاعته ووطنيته وسيرته في نبذ الطائفية.

وقال الحلبوسي في تغريدة، إننا "نستذكر بإكبار شهادة سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الجليلين، مستلهمين منها معاني شجاعته ووطنيته وسيرته في نبذ الطائفية والفرقة، وثباته على كلمة الحق في كل زمان ومكان".

هذا واستذكر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الجمعة، استشهاد المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر " قدس سره" في الذكرى الأليمة لاستشهاده.

وقال الحكيم في بيان : إن "استذكار المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر " قدس سره" في الذكرى الأليمة لاستشهاده، هو استذكار لذلك النهج الرافض للظلم والديكتاتورية والطغيان، والذي يدفعنا نحو المضي قدما لإنجاز مشروعهم الذي اختطه أولئك الشهداء الأبرار بنجيعهم القاني وفكرهم الوضاء، وإنها لمسؤولية كبرى يتحملها كل من آمن وسار على هذا النهج النير الشريف من أجل أن تبقى راية الحق خفاقة عالية".