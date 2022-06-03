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ولايتي: مقاومة شعوب المنطقة مؤشر على استمرار نهضة الامام الخميني

ولايتي: مقاومة شعوب المنطقة مؤشر على استمرار نهضة الامام الخميني
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

اكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي ان مقاومة شعوب المنطقة يظهر استمرار حركة الصحوة ونهضة الإمام الخميني(رض).

العالم - إيران

وقال علي أكبر ولايتي في رسالة الى ندوة الضيوف الاجانب المشاركين في مراسم الذكرى السنوية الـ33 لرحيل الامام الخميني (رض) بان حركة الإمام الخميني (رض) استلهمت من حركة الاولياء والأنبياء السماويين عبر التاريخ.

وإشار إلى سنوات من الجهد والكفاح للإمام الخميني وقال ان الثورة الاسلامية أصبحت نموذجًا مميزًا ومشرقًا للشعوب الإسلامية الداعية إلى الحرية والعادلة في العالم.

وشدد ان الإمام الخميني غرس روح الثقة بالنفس بين الشعوب المستضعفة في العالم في ظروف كان يعتبر العالم ان القضية الفلسطينية وصلت الى نهايتها حيث لم يصدق أحد أن الشعب الفلسطيني المظلوم يخلق الانتفاضة مستلهما من قيم الثورة الإسلامية.

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