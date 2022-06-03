الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قوى العدوان تحتجز سفينة نفطية قبل وصولها الى ميناء حديدة

قوى العدوان تحتجز سفينة نفطية قبل وصولها الى ميناء حديدة
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة مشتقات نفطية جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

العالم- اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة “فوس باور” والتي تحمل كميتي 22 ألفا و915 طنا من مادة المازوت و 7 آلاف و296 طنا من مادة الديزل .

وأفاد بأن العدوان منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشار المتوكل إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية، متجاهلا كل المساعي التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني جراء الحصار ومنع دخول السفن الى ميناء الحديدة.

روابط ذات صلة

اليمن.. تحالف العدوان يواصل احتجاز 3 سفن وقود

اليمن.. تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تحرز لقب بطولة كازاخستان الدولية بالمصارعة الرومانية

ثلاثاء الدراز الدامي - 2017

مسؤول إيراني يؤكد دعم سوريا في مواجهة العدوانية الغربية

قوى العدوان تحتجز سفينة نفطية قبل وصولها الى ميناء حديدة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. المقاومة عند الإمام الخميني

'أسوأ خطاب لبايدن في التاريخ' يدفع الجمهوريين لتأييد فكرة عزله