السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة في تاريخ اليابان...رئيس الحكومة ايعتزم حضور قمة الناتو المقبلة

لأول مرة في تاريخ اليابان...رئيس الحكومة ايعتزم حضور قمة الناتو المقبلة
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وكالة الأخبار اليابانية "NHK" نقلا عن مصادر خاصة، أن جدول رئيس الحكومة كيشيدا يحتوي على مواعيد وزيارات عمل عدة أهمها المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي ستعقد في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في برلين، وبعدها يخطط لحضور قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد التي ستعقد من 28 إلى 30 يونيو.

وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع خلال قمة الناتو أن يقوم رئيس الوزراء الياباني بالإعلان عن موقف بلاده من الوضع في أوكرانيا، والذي يتزامن مع موقف الدول الأعضاء في الحلف، بالإضافة إلى مناقشة سياسات وتصرفات الصين وكوريا الشمالية.

كما تخطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تنسيق الخطوات مع الولايات المتحدة وإمكانية طرح توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر اليابان، إحدى الدول من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي يطور حلف "الناتو" العلاقات معها.

وفي العام الماضي، أعلن الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة التهديدات السيبرانية.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أنه يمكن في المستقبل، لحلف شمال الأطلسي واليابان "بحث تعاون أوثق في البحر وتوسيع الحوار حول مواجهة التحديات الأمنية".

روابط ذات صلة

مناوروات عسكرية أمريكية يابانية مشتركة فوق بحر اليابان

اليابان تعلن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي

بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

لحماية بايدن.. اليابان تستعين بـ 18000 شرطي ووحدة خاصة لـ"كبح الأشرار"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع 3 وانهيار 60 مبنى وإجلاء الآلاف بالعاصمة الكوبية اثر ""آغاثا"

خطيبة خاشقجي تهاجم الرئيس الأميركي بشدة

السيد الصدر يعلق على انسحابه من خطابه يوم أمس

أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون الإحتلال

لأول مرة في تاريخ اليابان...رئيس الحكومة ايعتزم حضور قمة الناتو المقبلة

زلزال قوي يضرب الكويت