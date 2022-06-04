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زلزال قوي يضرب الكويت

زلزال قوي يضرب الكويت
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أنحاء البلاد.

العالم - الكويت

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بأنها سجلت زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وقال رواد "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.

وأعلنت قوة الإطفاء العام أنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار جراء الهزة الأرضية، مضيفة أنه كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

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زلزال قوي يضرب الكويت