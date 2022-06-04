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أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون الإحتلال

أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون الإحتلال
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

يواصل الاسيران الفلسطينيان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل بالضفة المحتلة إضرابه عن الطعام لليوم الـ94، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة لليوم الـ59، رفضا لاعتقالهما الإداري من قبل الإحتلال الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وكانت سلطات الإحتلال قد أعادت المعتقل عواودة قبل 10 أيام مجددا إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار ما يسمى “المحكمة العليا” في الكيان الإسرائيلي بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ58 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن “عوفر”، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

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