صراع الديموقراطيين والجمهوريين الاميركيين حول موضوع الاسلحة

العالم - انقلاب الصورة

شاب في الـ18 من عمره قتل بسلاحه 19 تلميذاً وشخصين اخرين بعد ان قتل جدته في منزلها.

يأتي هذا الحادث، بعد 10 أيام فقط من حادث اطلاق نار في سوبرماركت بنيويورك والذي اودی بحياة 10 أشخاص ليتجاوز عدد الضحايا خلال 10 ايام جراء حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة 30 قتيلا، هذا الی جانب عشرات الاصابات.

وعدد ضحايا حوادث اطلاق النار العشوائي خلال عام 2022 يقترب من 280 قتيلاً ومئات الجرحی وذلك في غضون فترة لاتزيد عن 5 اشهر منذ مطلع العام. فيما تثير حوادث اطلاق النار الجماعية الجدل حول القيود علی شراء واقتناء الاسلحة والصراعات الاجتماعية والعنف وتعكس صراع الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس حول هذا الملف.