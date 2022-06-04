شاهد.. الجيش الروسي يواصل السيطرة على منطقة دونباس

العالم - خاص بالعالم

الرئاسة الأوكرانية قالت إن قتالا ضاريا يدور وسط المنطقة، متهمة الجيش الروسي بمواصلة قصف البنية التحتية للجيش الأوكراني في مناطق المحيطة بدونباس.

الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اعترف بسيطرة الجيش الروسي على المزيد من الاراضي الاوكرانية بمقدار ثلاثة أضعاف، مؤكدة سيطرة موسكو على 125 الف كيلومتر مربعا، اضافة الى شبه جزيرة القرم والأراضي في دونباس وجنوب أوكرانيا.

حاكم منطقة لوغانسك "سيرغي غايداي" وصف الوضع في المنطقة بالصعب، نافيا سيطرة روسيا على المنطقة بالكامل على الرغم من كثافة القصف، ولفت الى أن الجنود الروس أجبروا على التراجع بنسبة 20 في المئة، مشددا على حاجة بلاده لاسلحة ثقيلة لدفع المدفعية الروسية الى التراجع بعيدا عن المواقع الاوكرانية، وتجنب ما حدث في ماريوبول الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف الذي سيطرة عليه القوات الروسية.

هذه النداءات لم تجد اذانا صاغية في سويسرا، التي اعلنت حظر المعدات الحربية التي تصنعها الى اوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيا مع مبدأ الحيادة العسكري الذي تنتهجه، ورجح المجلس الفدرالي تسليم المعدّات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية من بينها منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات واخرى مخصصة للدفاع الجوي.

وفي سياق ازمة الحبوب في العالم عبرت الامم المتحدة عن قلقها من احتمال حدوث ازمة، لاسيما في افريقيا التي تستورد اكثر من نصف حبوبها من اوكرانيا وروسيا مؤكدة بانها تتفاوض مع موسكو للسماح بتصدير الحبوب للتخفيف من حدة الازمة.