ماكرون: فرنسا ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني

العالم ـ أوروبا

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كشف ماكرون، أن "المدة الإجمالية للمحادثات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر الستة الماضية، لا تقل عن 100 ساعة"، مشيراً إلى أن "الوضع في ​أوكرانيا​ معقد حقا، ولهذا كرست الكثير من الوقت والجهد له".

وذكر ماكرون، في حديث صحفي، أنه "لم يخف هذه المفاوضات وأجراها بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، مشدداً على أنه "لا يمكن إذلال ​روسيا​"، ولفت إلى أنه "عندما يتوقف القتال يوما ما، يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الأزمة عبر الدبلوماسية، ومقتنع بأن على فرنسا أن تلعب دور الوسيط".