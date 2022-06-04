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الكشف عن تدخلات السفارة البريطانية في المشهد العراقي

الكشف عن تدخلات السفارة البريطانية في المشهد العراقي
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد السياسي المستقل رافت البياتي، السبت، أن تغريدة الشيخ سطام عبد الستار ابو ريشة، نجل رئيس صحوة الأنبار الأسبق، كشفت المستور في الانبار, مبينا أن السفارة البريطانية من خلال ضغطها على ابو ريشة تظهر جزء بسيط من تدخلاتها في المشهد العراقي.

العالم-العراق

وقال البياتي،ان” تغريدة سطام ابو ريشة كشفت المستور في الانبار وكيف تتدخل السفارة البريطانية في دعم تحالف الحلبوسي والضغط على معارضيه بشتى الطرق من اجل دعم مشروعه في تدخل سافر في الشؤون الداخلية”.

واضاف،ان” السفارة البريطانية من خلال ضغطها على ابو ريشة تظهر جزءا بسيطا من تدخلاتها في المشهد العراقي والذي يحمل في ثناياه خفايا كبيرة تستدعي مراجعة شاملة لهذا الدور المشبوه”.

واشار الى ان “لندن تريد ان يكون له موطى قدم في العراق من خلال دعم جناح سياسي معين في اشارة الى الحلبوسي”، مبينا ان “الايام القادمة حبلى بالمفاجات والتي ستكشف عن ادواره خطيرة تقوم بها السفارات الغربية في بغداد”.

وكان سطام ابو ريشة كشف في وقت سابق عن تلقيه رسالة من السفارة البريطانية تدعوه فيها الى الانضمام لحزب الحلبوسي وانهاء معارضته له.

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