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هذا مادار في لقاء بين المقداد وممثلة الأمم المتحدة في العراق

هذا مادار في لقاء بين المقداد وممثلة الأمم المتحدة في العراق
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها سبل التعاون والتنسيق بين هيئات ووكالات الأمم المتحدة والحكومة السورية.

العالم-سوریا

وتناول اللقاء مع الوفد الذي يجري لقاءات رسمية في دمشق وزيارات ميدانية في محافظات أخرى سبل التعاون في كل المجالات وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات وبشكل خاص مخيم الهول.

وأكد المقداد على ضرورة الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس والمعايير المزدوجة والتنسيق مع الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة وكل الدول التي لديها مواطنون في المخيمات لإعادتهم إلى وطنهم.

من جانبها عبرت بلاسخارت عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سورية في إطار إغلاق المخيمات وخاصة التي تقع على الحدود السورية-العراقية وعبرت عن استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشاكل المواطنين العراقيين وخاصة الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ورانيا الحاج علي مديرة إدارة المنظمات وتميم مدني من إدارة المنظمات ورؤى شربجي من مكتب الوزير ومن الجانب الأممي المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية عمران رضا ونيكولاس بوز ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق ومحمد النجار مدير مكتب الممثلة الخاصة للشؤون السياسية.

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