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بوتين: دمرنا عشرات الأسلحة الأميركية المقدمة لأوكرانيا

بوتين: دمرنا عشرات الأسلحة الأميركية المقدمة لأوكرانيا
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، الى "أننا دمرنا عشرات من قطع ​الأسلحة​ الأميركية المقدمة ل​أوكرانيا​، وأنظمتنا الدفاعية ستفتّت أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا كالمكسّرات".

العالم ـ روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء مسجل سيبث غدا الأحد على قناة "روسيا 1"، معلقا على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، لقد طحنا هذه الأسلحة كالمكسرات، ودمرنا العشرات منها.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة حربية أوكرانية "محملة بالأسلحة" بالقرب من أوديسا، في جنوب أوكرانيا. وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية استهدفت مركز تدريب في منطقة سومي، شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن مدربين أجانب كانوا متواجدين هناك.

كذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه "أثناء انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوي 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من سفياتوغورسك، أضرم القوميون الأوكرانيون النار في الإسقيط الخشبي لكنيسة في مدينة دونباس، الذي يحمل اسم "جميع قديسي الأرض الروسية" والتابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب المدينة".

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