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بولندا: الإتحاد يعمل على صياغة حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا

بولندا: الإتحاد يعمل على صياغة حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا".

العالم ـ أوروبا

واكد في تصريح صحافي، أنه "يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة على صعيد الغاز الذي لا يزال بإمكان روسيا بيعه، وفصل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت، أتحدث هنا بشكل أساسي عن "غازبروم بنك"، كما يجب حظر التقنيات التي لا يزال من الممكن توريدها لروسيا واستخدامها في صناعاتها".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا. وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".

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