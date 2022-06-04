شاهد..جدري القردة يتفشى حول العالم

العالم - خاص بالعالم

وأبلغت باريس عن أولى الإصابات في أيار/مايو، وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 33 اصابة.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، إن جميع الإصابات سجلت لدى رجال تراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما وإن شخصا واحدا فحسب دخل المستشفى وخرج لاحقا منه.

أما كندا فقد أحصت 77 إصابة مؤكدة بجدري القردة، رصدت غالبيتها تقريبا في كيبيك التي اعتبرت السلطات أن الوضع فيها 'يبعث على القلق'.

وأبلغت كندا عن أول إصابتين في 20 أيار/مايو في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وفي الولايات المتحدة أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 21 إصابة بجدري القردة في البلاد حيث يمكن أن يكون المرض الذي سجلت أكثر من 700 إصابة به في العالم بصدد التفشي محليا، من بين الحالات التي سجلت في الولايات المتحدة تم رصد 20 في 11 ولاية، أما الإصابة فقد رصدت وحصلت في الخارج.

وغالبية الإصابات لدى الأميركيين على صلة بسفرات إلى الخارج، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، لكن بعضا من الإصابات الأخرى على صلة بحالات أخرى معروفة في الولايات المتحدة، وبالنسبة لأحد المصابين لم يتم تحديد مصدر العدوى إلى الآن.

وحذرت "جينيفر مكويستون" المسؤولة عن استجابة مراكز مكافحة الأمراض، والوقاية منها لجدري القردة من احتمال التفشي المحلي، وأن الخطر على الصحة العامة ضئيل.

ويتوافر لقاحان ضد الجدري يمكن استخدامهما، كما يتوافر علاج مضاد للفيروس، ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح حاليا لمكافحة هذا الفيروس، لكن التطعيم ضد الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية من جدري القردة.

جدري القردة هو بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ، وتمثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.