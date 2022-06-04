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تكليف "الشيخ" بأداء بعض مهام محمود عباس بسبب وضعه الصحي

تكليف
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن إنه تم تكليف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة برئيس السلطة محمود عباس.

العالم- فلسطين

وأضاف الأحمد، بحسب "فلسطين اليوم" أنه تم تكليف أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس محمود عباس بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الأخير.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، الأسبوع الماضي، قرارا بتعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للراحل صائب عريقات.

وكانت مصادر مقربة من المقاطعة في رام الله، قد أكدت في مناسبات عدة، بأن رئيس السلطة محمود عباس يعاني من تردي في أوضاعه الصحية، وهو ما أدى إلى مكوثه في المستشفى مرات عدة.

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تكليف "الشيخ" بأداء بعض مهام محمود عباس بسبب وضعه الصحي

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