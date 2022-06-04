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بوتين ردا على القرار الأمريكي بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا:روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة ودمرت بالفعل عشرات قطع الأسلحة المقدمة من أميركا

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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