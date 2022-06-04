السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس.. صدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على الاستفتاء الدستوري

تونس.. صدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على الاستفتاء الدستوري
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

وقعت في تونس العاصمة يوم السبت صدامات بين الشرطة ونحو 100 متظاهر احتجوا على الاستفتاء الدستوري، الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في يوليو.

العالم-تونس

ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها "هيئة الرئيس = هيئة التزوير".

وقال المتحدث باسم "حزب العمال" حمّة الهمامي إن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا".

ويقول سعيد إنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 25 يوليو 2021 كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبات يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد "الربيع العربي".

وأعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وانطلق السبت "الحوار الوطني" الذي ينظمه الرئيس لصوغ الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره اقصاء لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وكان قيس سعيّد قد منح نفسه في 22 أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها، ثم عيّن في 9 مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها محل نبيل بافون الذي انتقد قرارات يوليو 2021.

وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

لكن كثيرا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت الراحل زين العابدين بن علي.

وبالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة.

وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار.

روابط ذات صلة

قضاة تونس يقررون تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع

تونس: إلغاء تدريجي لدعم الغذاء والمحروقات وإيقاف التوظيف في الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. صدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على الاستفتاء الدستوري

دمشق: نتابع "التصريحات العدوانية" لتركيا عن إنشاء منطقة آمنة

تكليف "الشيخ" بأداء بعض مهام محمود عباس بسبب وضعه الصحي

شاهد..جدري القردة يتفشى حول العالم

 القبض على 38 مطلوباً بقضايا الارهاب في كركوك

عباس يحث ماكرون على تقديم مبادرات فاعلة لحل القضية الفلسطينية