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ماكرون يعرب عن قلقه حيال "تدهور الوضع" في الأراضي الفلسطينية

ماكرون يعرب عن قلقه حيال
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه حيال تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية واستعداده للعمل من أجل تسوية دائمة في المنطقة.

العالم-اوروبا

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن ماكرون استنكر خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "استمرار سياسة الاستيطان مذكرا بالتزام فرنسا الراسخ باحترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وأضافت أن ماكرون أعرب عن "تعازيه إلى الشعب الفلسطيني" بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وشدد على "الأهمية التي توليها فرنسا في تسليط الضوء على ملابسات وفاة" الصحفية الفلسطينية.

وتابع أن "رئيس الجمهورية أكد استعداده لاحتواء أي تصعيد وتسهيل استئناف المفاوضات بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

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ماكرون يعرب عن قلقه حيال "تدهور الوضع" في الأراضي الفلسطينية

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