الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: أين تكمن قوة الجمهورية الاسلامية في ايران؟

الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد استاذ الجغرافيا السياسية د. عماد الدين الحمروني، ان الامام الخميني "قدس سره" منذ بداية الثورة الاسلامية في ايران كان وحيداً يلتف حوله القليل جداً، وكان يدعو الى وحدة الامة الاسلامية حول نبيها وكتابها ووحدة المستضعفين، والبوصلة فلسطين.

خاص بالعالم

وقال الحمروني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الامام الراحل كان لا يملك شيئاً ووحيداً ضعيفاً عندما كان يصرح بهذا، استطاع بناء هذه الثورة وانجاحها في ظروف صعبة جداً، حيث كان هناك في السبعينيات وبداية الثمانينات رواجاً للفكرة الشيوعية والفكرة اليسارية والليبرالية، مشيراً الى ان الامام استطاع جذب الشباب في داخل ايران وخارجها خاصة من يدرسون في الجامعات الامريكية والاوروبية وهؤلاء الشباب هم من مشوا على خط الامام وبنوا الجمهورية الاسلامية ومحورية الثورية الاسلامية التي لم تكن ايرانية فقط.

واوضح الحمروني، ان الامام الخامنئي وصف الامام الخميني باليد القوية والنفس المطمئنة وباللسان الذو الفقاري، التي جذبت الملايين من الايرانين ولكن ايضاً جذبت الملايين من العرب والمسلمين وحتى المسيحيين على مدى 33 عاماً.

روابط ذات صلة

شاهد.. ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية خالدة في قلوب الايرانيين

قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية

بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تطالب الكيان الإسرائيلي بوقف استفزازاته في قبرص

اليمن: منظمة 'إنسان' تدين جرائم العدوان بحق المسافرين

شاهد بالفيديو.. كيف استطاع الامام الخميني تشكيل جبهة عالمية لمواجهة الاستكبار؟

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو بحر اليابان

شاهد: أين تكمن قوة الجمهورية الاسلامية في ايران؟

كردستان العراق ترفض حكم المحكمة الاتحادية حول قانون النفط