شاهد: أين تكمن قوة الجمهورية الاسلامية في ايران؟

خاص بالعالم

وقال الحمروني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الامام الراحل كان لا يملك شيئاً ووحيداً ضعيفاً عندما كان يصرح بهذا، استطاع بناء هذه الثورة وانجاحها في ظروف صعبة جداً، حيث كان هناك في السبعينيات وبداية الثمانينات رواجاً للفكرة الشيوعية والفكرة اليسارية والليبرالية، مشيراً الى ان الامام استطاع جذب الشباب في داخل ايران وخارجها خاصة من يدرسون في الجامعات الامريكية والاوروبية وهؤلاء الشباب هم من مشوا على خط الامام وبنوا الجمهورية الاسلامية ومحورية الثورية الاسلامية التي لم تكن ايرانية فقط.

واوضح الحمروني، ان الامام الخامنئي وصف الامام الخميني باليد القوية والنفس المطمئنة وباللسان الذو الفقاري، التي جذبت الملايين من الايرانين ولكن ايضاً جذبت الملايين من العرب والمسلمين وحتى المسيحيين على مدى 33 عاماً.