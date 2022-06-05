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تركيا تطالب الكيان الإسرائيلي بوقف استفزازاته في قبرص

تركيا تطالب الكيان الإسرائيلي بوقف استفزازاته في قبرص
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية التركية، الكيان الإسرائيلي، بألا يكون وسيلة للاستفزازات والدعاية الإعلامية لقبرص، عقب المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة بين الجانبين.

العالم-تركيا

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على "دعوته المتكررة للدول التي تشارك قبرص المناورات لئلا تكون وسيلة لاستفزازاتها ودعايتها الإعلامية".

وشدد على تحمل أنقرة مسؤولياتها كدولة ضامنة في المسألة القبرصية، وبحماية مصالح جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد.

وأجرت قبرص تمرينات عسكرية مشتركة مع الكيان الإسرائيلي خلال الفترة من 29 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، والتي وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ العلاقات بين الجانبين".

وأعلنت وزارة الدفاع القبرصية عن انطلاق التدريبات العسكرية والإنقاذية "أرغونافتيس 2022" بمشاركة 8 دول، بعد أن تم تأجيلها لعامين بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "التدريبات الدولية للتعاون العسكري - المدني جرت في المنطقة البحرية والمجال الجوي والأراضي البرية لجمهورية قبرص".

وشاركت ست دول أخرى في هذه المناورات وهي بريطانيا واليونان ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الكيان إسرائيلي.

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