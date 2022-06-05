البحرين تنفي 'التصويت الإلكتروني' في الإنتخابات المقبلة

العالم - البحرين

وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني في البحرين (حكومية)، إنه لا صحة لما نشر في إحدى الصحف المحلية بشأن وجود توجه لتغيير آلية التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وذكرت الهيئة البحرينية، أنها ملتزمة بتطبيق القوانين والقرارات النافذة في شأن آلية التصويت، وفي كيفية تنظيم العملية الانتخابية.

وكانت صحيفة "الأيام" المحلية نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن الجهات الرسمية تتوجه لتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وأشارت الى أن اللجنة المعنية بتنظيم الانتخابات القادمة 2022 في هيئة التشريع والإفتاء تدرس خيارات تطبيق التصويت الإلكتروني.

ولفتت إلى أن النظام الالكتروني في الانتخابات سيشمل التصويت والفرز، وأن اللجان المكلّفة بإعداد التصورات والخيارات في هذا الشأن تعمل على الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وكانت آخر انتخابات نيابية وبلدية بالبحرين، أجريت في 24 نوفمبر 2018، مع إقامة جولة ثانية في بعض الدوائر الانتخابية في 1 ديسمبر من العام ذاته.