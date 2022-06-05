هاشتاغ ’إلا رسول الله يا مودي’.. يتصدر ’تويتر’ رفضا للإساءة الهندية

العالم - نبض السوشيال

وكتب السياسي الهندي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد (ص) من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات، ما أثار موجة غضب واسعة بين رواد التواصل في العالمين العربي والاسلامي، وسيلا من الإدانات معتبرين كلام المسؤول الهندي تجاوز للخطوط الحمراء، مؤكدين أن الاساءة تأتي امتدادًا لسياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين، مستنكرين تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، قائلين إنها تسير على خطى فرنسا في تعزيز الإسلاموفوبيا والعداء.

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علسي القرة داغي، علق على وسم "#الا_رسول_الله_يا_مودي" قائلا: "إلا رسول الله يا مودي انطلق هذا الوسم عقب تغريدة اعتُبرت مسيئة للنبي محمد نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.. بدورنا نقول: جنونكم وخفة عقلكم وداعشيتكم الهندوسية لا تمس إلا نفوسكم المريضة.. مقام نبينا دون عقدكم".

بدوره وجه أحمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان، انتقادات لاذعة للمتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفي بيان للخليلي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: "إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام (ص) وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة".

وكتبت "Bnt.Khalid" في تغريدة على حسابها الخاص "#إلا_رسول_الله_يا_مودي نعلم الجهلاء في التواصل باحترام الاديان وعدم الاساءه لاحد وياتي شخص بمنصب مسؤول اعلامي في حزب رئيس مجلس الوزراء في بلد المفروض يكون ( بلد محترم ) ليسيء الي رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام انتو من عذر الله خاسف فيكم استغفر الله لابارك الله فيك".

وغرد "محمد إبراهيم حجي" على حسابه الخاص قائلا "#إلا_رسول_الله_يا_مودي ما ضرك الشاتمون يا حبيبي يا رسول الله.. وقد نزل فيهم قرآناً يتلى أبد الدهر: (إن شانئك هو الأبتر) بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله ﷺ".

وقال "غيث" في تغريدته " إن شانئك هو الأبتر " اللهم إنا نبرأ إليك من إساءاتهم لحبيبك وحبيبنا ﷺ ونسألك ياقوي ياجبار يامنتقم أن تشفي غيظ قلوبنا من هذا النجس وممن هم على شاكلته وممن يرضى ذلك السوء على نبينا ﷺ يارب ياالله عاجلاً غير آجل . #الا_رسول_الله_يا_مودي".

وكتب "karim" على حسابه الخاص "والله مااذوك ولن يستطيعو لكن انه امتحان لنا نحن المسلمون فداك ابي وامي وكل ما املك يا رسول الله #الا_رسول_الله_يا_مودي".



بدوره قال "محمد الحسن الددو" في تغريدة له "واجب المسلمين تجاه من يسب الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقاطعوه سياسيا واقتصاديا انتصارا لله ولرسوله وللمسلمين. فلا خير في علاقة دبلوماسية لم تحفظ للأمة عزتها. #إلا_رسول_الله_يا_مودي #الهند_تضطهد_المسلمين".

كما اشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الاساءة للرسول الاكرم تأتي امتدادًا لسياسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين.. وقال "أحمد السيد" في تغريدة على حسابه الخاص "منذ مدة والمسلمون في الهند يتعرضون لاضطهاد ممنهج، واعتداءات متكررة، برعاية حكومية، ومباركة دينية هندوسية، تضرر بسببها آلاف المحجبات وكثير من الضعفاء، وتجاوز الأذى مداه بإساءة وقحة تجاه نبينا وتاج رؤوسنا محمد ﷺ كتبها أحد المسؤولين الحكوميين في الهند. #الا_رسول_الله_يا_مودي".

وكتب "سيف الهادي" في تغريدة "#الا_رسول_الله_يا_مودي استصغار المسلمين والجرأة على حياضهم بدأ يوم هادنوا الصهيونية وصمتوا عن جرائمهم في فلسطين، ووافقوا على انتهاكهم حرمة الدماء والمقدسات؛ فظن الحزب الحاكم الهندي أنها بوادر موت، فتنفست أحقادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون خوف أو حياء. فلله الأمر".

ورأى "لقاء مكي" في تغريدته "التصريحات الهندية المسيئة، لها هدف مباشر هو استفزاز مسلمي الهند، وافتعال صراع يبرر مزيدا من القمع والقوانين العنصرية. لكنها هذه المرة، وقعت في فخ الكراهية، فهي ستواجه كل مسلمي العالم، وسيجد مسلمي الهند أنصارا في كل مكان. #إلا_رسول_الله_يا_مودي".

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تغريداتهم الى مقاطعة الهند سياسيا واقتصاديا، وقالت "مريم" في تغريدتها "خذوا العبره من شعب الكويت يا مسلمين و قاطعوا المنتجات الهندية. كفو أهل الكويت #إلا_رسول_الله_يا_مودي".

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "جهاد حِلِّس" التي قال فيها "أبشركم بفضل الله ثم بجهود المخلصين والغيورين من أبناء هذه الأمة، قام المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند بحذف التغريدة التي أساء فيها لرسول الله ﷺ، وهو صاغر ذليل بعد انتفاضة المسلمين وغضبهم لرسولهم !! هذه رسالة لكل من يقول وماذا ينفع التغريد وماذا سيفعل !! #الا_رسول_الله_يا_مودي".