صنعاء تعلن تهيئة الاوضاع لفتح الطرق في تعز +فيديو

العالم - اليمن

في خطوة لاثبات حسن النية وسحب البساط من تحت تحالف العدوان السعودي وآلته الاعلامية؛ اعلنت صنعاء انها قامت تهيئة الاوضاع لفتح عدة طرق في محافظة تعز، التي يدعي التحالف ان صنعاء تحاصرها.

وجاءت هذه الخطوة قبل جولة ثانية من محادثات عمّان التي تشارك فيها وفود عسكرية لبحث فتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية اخرى.

السلطات في صنعاء اكدت انها بادرت بالقيام بالتهيئة لرفع الحواجز الترابية، تمهيداً لفتح طريق من وسط شارع الستين مروراً عبر شارع الخمسين ومن ثم الأربعين وصولاً إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز.

وتأتي المبادرة بأشراف محافظ تعز صلاح بجاش الذي أكد أن المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات قيادات صنعاء بفتح الطريق الاسفلتي بطول اثنى عشر كيلومتراً. وطالب محافظ تعز الطرف الآخر على أن يقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين من جانبهم. وشدد بجاش أن ثمة محاولات سابقة من جانب سلطات صنعاء لفتح عدة معابر إلا أن تلك المحاولات قوبلت بمعارضة من قبل الطرف الآخر بالمدينة.

المبادرة بفتح الطرق في تعز تاتي في ظل بدء مشاورات بين الاطراف اليمنية وتحالف العدوان السعودي في العاصمة الاردنية عمان.

واعلن رئيس الوفد العسكري اليمني المشارك في المشاورات اللواء عبدالله يحيى الرزامي ان الجولة الثانية من النقاشات تأتي استمرارا للنقاشات السابقة، مشيرا ان المبادرة التي تم إطلاقها خلال الجولة الاولى من النقاشات لا تزال قائمة وهي تساعد على فتح العديد من الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، داعيا الطرف الاخر الى ضرورة استغلال فرصة تمديد الهدنة وإبداء حسن النوايا لتنفيذ ما تعثر من بنودها خلال الفترة الماضية.

وعبر الرزامي عن امله في أن يحمل الطرف الآخر في هذه الجولة رؤية واضحة وجدية أكبر لإحراز تقدم في هذا الملف الهام.

الى ذلك اكد مجلس النواب اليمني اثناء جلسة له عُقدت في العاصمة صنعاء على ضرورةِ أنْ تشملَ الهدنةُ رفعَ الحصار الكامل عن الموانئ والمطاراتِ والممراتِ بين المدنِ، وطالب مجلس النوابُ، بوقفِ الحرب العبثيةِ والعدوانية على اليمن، كما أعرب عن امله في أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم.