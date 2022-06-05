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الخارجية الكويتية تحتج علی دعم اميركي للشذوذ الجنسي

الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

عقب استياء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، استدعت وزراة الخارجية الكويتية الجمعة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة.

العالم - الكويت

وعبرت الخارجية الكويتية عن احتجاجها بسبب نشر السفارة مواد تدعم المثلية الجنسية على حسابيها على منصتي أنستاغرام وتويتر.

واستخدم الكويتيون وسم "بيان الخارجية يمثلني" للتعبير عن شكرهم لخطوة وزارة الخارجية تجاه منشورات السفارة الامريكية في الكويت.

وكتبت افراح الهاجري:"شكرا للكويت والموقف الشجاع في مواجهة الانحلال الاخلاقي الذي تدعمه الولايات المتحدة الامريكية.

اما صفحة ذكرى للذاكرين فكتبت:"السفارة الأمريكية تُرسل رسالة من حسابها الخاص بسفارتها في الكويت تدعم فيه حقوق الشواذ المثليين في مخالفة صريحة لدين الدولة الإسلامي وبيئتنا المحافظة وهذه التغريدة فيها عدم احترام لدولتنا ودستورها وأنظمتها".

وغرد ابوعلي:"عندما وصف الإمام الراحل أمريكا بالشيطان الأكبر كان على يقين بمدى خطورة أمريكا على العالم فأمريكا لاتكتفي بقتل ونهب الشعوب المستضعفة فهي أيضا تنشر مظاهر الفساد على أعلى مستوى واليوم أمريكا تقدم لنا أفعال قوم لوط وتضع لهم حقوقاً حتى يكون الشذوذ جزء من الحقوق العامة".

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