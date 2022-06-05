الزاملي: ضرورة الأمن الغذائي لمصلحة المواطن

العالم - العراق

وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن الغذائي، إن "قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبن هذا القانون لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن للقانون وخصوصاً الكهرباء والفقراء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات".

واضاف ان "اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان وهي قلب مجلس النواب"، مشيرا إلى "أننا نأمل استمرار تميز اللجنة وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكل".

وأعرب الزاملي عن أمله أن "يتم التصويت على القانون داخل اللجنة المالية"، مشدداً على ضرورة "النظر للقانون لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم".