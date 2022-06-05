الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الزاملي: ضرورة الأمن الغذائي لمصلحة المواطن

الزاملي: ضرورة الأمن الغذائي لمصلحة المواطن
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، على ضرورة النظر الى قانون الامن الغذائي لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم.

العالم - العراق

وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن الغذائي، إن "قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبن هذا القانون لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن للقانون وخصوصاً الكهرباء والفقراء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات".

واضاف ان "اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان وهي قلب مجلس النواب"، مشيرا إلى "أننا نأمل استمرار تميز اللجنة وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكل".

وأعرب الزاملي عن أمله أن "يتم التصويت على القانون داخل اللجنة المالية"، مشدداً على ضرورة "النظر للقانون لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم".

روابط ذات صلة

العراق.. أياد علاوي يطرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي

العراق.. اجتماع نيابي لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح 'قانون الدعم الطارئ'

زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني إلى العراق.. هذا ما سيناقشه

كردستان العراق ترفض حكم المحكمة الاتحادية حول قانون النفط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأناضول: أميرعبداللهيان يزور تركيا يوم غد الإثنين

رغم تمويله لها بالاسلحة.. كييف غاضبة من ماكرون والسبب روسيا

خلال احتفال بالذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني(ره) الشيخ يزبك: كل مصائبنا في لبنان هي من أميركا

حزب الهند الحاكم يعلق عمل المتحدث باسمه بعد اساءته للرسول (ص)

ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

دور غير متوقع لشرب القهوة في خفض خطر الاصابة بمرض خطير