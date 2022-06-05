دور غير متوقع لشرب القهوة في خفض خطر الاصابة بمرض خطير

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وأظهرت النتائج، التي نُشرت في 5 مايو في مجلة Kidney International Reports، أن أولئك الذين يشربون أي كمية من القهوة كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أكبر انخفاض لوحظ في المجموعة التي شربت كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم (مخاطر أقل بنسبة 22% - 23%).

ويقول المؤلف المشارك في الدراسة شيراغ باريك، دكتوراه في الطب، ومدير قسم أمراض الكلى وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: "نعلم بالفعل أن شرب القهوة على أساس منتظم قد ارتبط بالوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد. ويمكننا الآن إضافة انخفاض محتمل في مخاطر القصور الكلوي الحاد إلى القائمة المتزايدة من الفوائد الصحية للكافيين".

ويشار إلى أن الفشل الكلوي الحاد، أو القصور الكلوي الحاد، كما وصفته مؤسسة الكلى الوطنية، هو "حالة مفاجئة من الفشل الكلوي أو تلف الكلى الذي يحدث في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام". ويؤدي هذا إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يجعل من الصعب على الكلى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل في الجسم.

ويعد الفشل الكلوي الحاد حالة طبية طارئة تهدد الحياة.

ويقول باريك: "نشك في أن سبب تأثير القهوة على مخاطر القصور الكلوي الحاد قد يكون إما أن المركبات النشطة بيولوجيا جنبا إلى جنب مع الكافيين أو الكافيين نفسه يحسن التروية واستخدام الأكسجين داخل الكلى. ووظيفة الكلى الجيدة وتحمل القصور الكلوي الحاد، تعتمد على إمدادات الدم والأكسجين بشكل ثابت".

ويوضح باريك أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الآليات الوقائية المحتملة لاستهلاك القهوة للكلى، خاصة على المستوى الخلوي.

ويشرح قائلا: "لقد تم افتراض أن الكافيين يثبط إنتاج الجزيئات التي تسبب اختلالات كيميائية واستخدام الكثير من الأكسجين في الكلى. وربما يساعد الكافيين الكلى في الحفاظ على نظام أكثر استقرارا".

ولاحظ باريك وزملاؤه أن إضافات القهوة مثل الحليب، والكريمة، والسكر، أو المُحليات يمكن أن تؤثر أيضا على مخاطر القصور الكلوي الحاد وتحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول المؤلفون إن استهلاك أنواع أخرى من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي أو الصودا، يجب اعتباره عاملا مربكا محتملا.