رغم تمويله لها بالاسلحة.. كييف غاضبة من ماكرون والسبب روسيا

العالم - اوروبا

وقال ماكرون، السبت، إنه من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإذلال؛ للتمكن من إيجاد حل دبلوماسي لوقف القتال في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وصرح ماكرون بأنه يعتقد أن بلاده ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع،

وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على "تويتر": "الدعوات لتجنب إهانة روسيا ليست سوى إهانة لفرنسا، ولكل دولة أخرى تطالب بذلك".

وأضاف: "لأن روسيا هي التي تهين نفسها، من الأفضل لنا جميعا التركيز على كيفية إيقاف روسيا عند حدها. هذا سيؤدي لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح".

ويتحدث ماكرون مع بوتين بانتظام بداية الازمة الروسية الاوكرانية ، ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة بين كييف وموسكو، غير أنه لم يحقق نجاحا ملموسا حتى الآن.



وردا على سؤال حول عرض الوساطة، قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني للتلفزيون الرسمي: "لا جدوى من إجراء مفاوضات" مع روسيا، حتى تتلقى أوكرانيا أسلحة جديدة من الغرب، وتدفع القوات الروسية إلى التراجع "إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية".



هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.