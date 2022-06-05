الشيخ يزبك: كل مصائبنا في لبنان هي من أميركا

العالم ـ لبنان

كلام الشيخ يزبك جاء خلال رعايته احتفالا بالذكرى 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره الشريف) أقامته حوزة الإمام المنتظر في بعلبك، في حضور مدير الحوزة الشيخ حسن قانصوه وأساتذتها وطلابها، وتخلله مجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ محمد نبيل أمهز.

الشيخ يزبك أكد أن "الإمام الخميني كان حريصا على الحوزة العلمية حيثما كانت، لأنه كان يرى في العلماء أنهم حملة الأمانة للدفاع عن الإسلام العزيز، وكان يعتبر ان الانتصارات التي تحققت هي من ثمرات المدد الإلهي والتعلق بالله".

وقال: "عند انطلاق المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان قبل 40 عاما، توكل قادتها ومجاهدوها على الله، فاستفدنا من توجيهات الإمام وكلمته ورؤيته، وانتقلنا من نصر إلى نصر، وأرعبنا الصهاينة الذين كانوا يرعبون العرب والعالم، واستطعنا إسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر في ساحات المواجهة، وكان التحرير عام 2000 والنصر الإلهي عام 2006، وطهر المقاومون الأبطال بعرق جبينهم ودماء الشهداء أرضنا من الدنس الصهيوني".

وأضاف: "سر الانتصار الذي أوصانا به الإمام الخميني، بأن نتمنى الشهادة ولا نعطي قيمة للحياة المادية، وأن نجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون القرآن هو الحاكم لقيم وسلوك ومنهج حياة الإنسان".