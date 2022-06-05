الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في ذكرى النكسة..

الجامعة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الجامعة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

العالم ـ فلسطين

وقالت الأمانة العامة، في بيان صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، اليوم الأحد، بالذكرى الـ55 للنكسة، إنه "رغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأوضحت الأمانة العامة، أن "ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط".

وأكدت على ما وصفته بـ "استمرار التزام الأمّة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل، لتحقيق الحرية، والاستقلال، وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات الدولية".

روابط ذات صلة

حماس: اقتحام الاحتلال للأقصى لن يجلب لهم حقًا فيه

المقاومة الفلسطينية: المواجهة العسكرية مع الاحتلال حتمية ووشيكة جدا

قادة الاحتلال يتوقعون انهيار وتفكك كيانهم

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كالعادة.. "قسد" تتذكر سوريتها وتستنجد بالحكومة عند الازمات

الحوثي يحذر من خطوة خطيرة سيقدم عليها التحالف خلال الهدنة

خاص بقناة العالم.. الحشد الشعبي في تونس يعلن موقفه من الرئيس سعيد

مخاوف من سقوط عشرات القتلى بهجوم مسلحين على كنيسة في نيجيريا

بارزاني يعلن دعمه لخطوات التقريب بين الأطراف السياسية في العراق

تشاهدون الليلة في بانوراما.. التسليح الغربي لأوكرانيا وتهديدات بوتين.. جديد التطبيع بين الرياض وتل ابيب والذريعة تيران وصنافير